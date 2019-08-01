ذبحتونا: 260% نسبة زيادة رسوم التمريض في أردنية العقبة

وطنا اليوم-عمان:أكدت الحملة الوطنية من أجل حقوق الطلبة "ذبحتونا" بقيام إدارة الجامعة الأردنية، باستحداث تخصص التمريض في فرعها بالعقبة، حيث حددت سعر الساعة الدراسية للتنافس لهذا التخصص بـ 55 دينار أردني، علمًا بأن نفس التخصص يتم تدريسه في المركز الرئيسي للجامعة في عمان بـ 15 دينارًا للساعة للتنافس.

ورأت الحملة أن قيام إدارة الجامعة باستحداث تخصص وبنسبة زيادة تتحاوز الـ 260% عن نظيره في نفس الجامعة، ما هو إلا خصخصة لهذا التخصص بشكل خاص، وفرع الجامعة في العقبة بشكل عام.

وتكشف الأرقام أن أكثر من نصف تخصصات فرع التمريض تتراوح رسومها بين الـ30-55 دينار، وهي رسوم مرتفعة وباهظة خاصة في ظل الحديث عن رسوم للتنافس وليس للموازي، بحسب الحملة.

وأبدت الحملة استغرابها من غياب أي دور رقابي لمجلس التعليم العالي لهذا الخصوص، ما يوحي بوجود ضوء أخضر حكومي لرفع الرسوم الجامعية للتخصصات الجديدة وبما يجعله أقرب إلى رسوم الموازي والجامعات الخاصة.

وأكدت ذبحتونا أنها بصدد إصدار قراءة متكاملة للقبول الموحد قريبًا تكشف فيه أهم ملاحظاتها والتغييرات التي طرأت على الرسوم الدراسية.