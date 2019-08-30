جامعة فيلادلفيا تشارك في معرض الجامعات الدولي الثاني

وطنا اليوم-عمان:شاركت جامعة فيلادلفيا في معرض الجامعات الدولي الثانيللناجحين في الثانوية العامة والذي

أقيم في فندق لاند مارك يوم الأحد 18/8/2019 وحمل عنوان ( تعال تنور )

حيث تم استقبال طلبة الثانوية العامة وذويهم وكل المهتمين في قاعة المعرض في ظل تواجد عدد كبير من الجامعات الأردنية وغير الأردنية وتواصل ممثلو الجامعة مع طلبة الثانوية العامة وأولياء أمورهم الذين زاروا جناح الجامعة بهدف التعرف الى ما تطرحه الجامعة من برامج وتخصصات .

وقد مثّل جناح جامعة فيلادلفيا السيد فادي عودة – رئيس شعبة القبول، والسيد علاء الكيلاني - مدير شعبة الوافدين والخريجين ، حيث تم تقديم نبذة عن جامعة فيلادلفيا وتخصصاتها وبينوا للطلبة كيفية اختيار التخصص حسب الرغبة والميول ومتطلبات القبول والتسجيل والرسوم المطلوبة. وعدد الساعات المعتمدة المطلوب إكمالها في كل تخصص قبل التخرج ، إضافة إلى الخدمات المقدمة للطلبة ونوعية التعليم وبرامج الماجستير والمنح الدراسية.

ووزع ممثلو الجامعة بعض الهدايا التذكارية والمطبوعات التعريفية التي تساعد الطالب في تحديد هدفه المستقبلي في اختيار التخصص المناسب . هذا وقد دأبت جامعة فيلادلفيا على المشاركة الفاعلة في المعارض التعليمية بهدف اطلاع الجمهور على الخدمات المتميزة التي تقدمها لطلبتها، ضمن بيئة علمية تلبي طموحهم وتعمل على تخريج أجيال مؤهلة تشق طريقها إلى سوق العمل وعالم الأعمال بكفاءة وبمهارات وقدرات عالية ومتميزة .







