القبول الموحد تعلن موعد تقديم طلبات التجسير

وطنا اليوم-عمان:أعلنت وحدة تنسيق القبول الموحد/ التابعة لمجلس التعليم العالي في وزارة التعليــم العالي والبحث العلمي بأن عملية تقديم طلبات الالتحاق الالكترونية لبرنامج التجسير في الجامعات الأردنيـة الرسمية والتي بدأت منذ الأثنين الموافق 19/08/2019، وحتى الساعة الثانيـة عشرة ليلاً من يوم الأربعاء الموافق 21/08/2019، وذلك من خلال الموقع الالكتروني للوحدة، وهو: www.admhec.gov.jo .

ويقوم الطالب بدفع رسم تقديم طلب الالتحاق للجامعات الأردنية الرسمية، باستخدام آلية الدفع الالكتروني عن طريق "خدمة تسديد الفواتير من البنك المركزي الأردني" (eFAWATEERcom)، وبعد ذلك سيتم إرسال رسالة نصية إلى رقم هاتف الطالب تحتوي على رمز المستخدم (UserID) والرمز السري (Password) الضروريان للدخول الى برمجية تقديم طلب الالتحاق، وهذه الخدمة متوفرة من خلال قنوات الدفع التي تطبق خدمة (eFAWATEERcom), ونذكر من أهمها: مكاتب البريد الأردني المنتشرة في كافة أنحاء المملكة, الحساب البنكي الشخصي على الانترنت, فروع البنوك الأردنية وأجهزة الصراف الآلي التابعة لها, نقاط البيع في السيفوي وكارفور, محلات الصرافة المعتمدة (وللتعرف أكثر على قنوات الدفع المعتمدة, وآلية شراء طلب الالتحاق الرجاء زيارة الموقع الإلكتروني للوحدة).

وأهابت الوحدة بتوجيه الطلبة لما يلي:

الدخول للموقع الالكتروني، بهدف الاطلاع على مكوناته مثل: التخصصات المناظرة لتخصصات الشامل، وشروط الالتحاق بها، ورسومها، ونصائح وإرشادات، ودليل تقديم طلب الالتحاق لمرحلة التجسير، وذلك للاستفادة من هذه المعلومات، ومساعدتهم في تقديم طلب الالتحاق الإلكتروني.

يمكن لجميع الطلبة الراغبين في إجراء أي تعديل في طلب الالتحاق (الخيارات المخزنة سابقاً) الدخول للبرمجية في أي وقت، وعلى مدار الساعة خلال الفترة المحددة لعملية تقديم طلبات الالتحاق.

فئات الطلبة التي يحق لها التقدم بطلبات الالتحاق هي:

الطلبة ال (5%) الأوائل في الامتحان الشامل للعام الدراسي 2018/2019، الذين أعلنت جامعة البلقاء التطبيقية أسمائهم، شريطة أن تكون لتخصصاتهم في دبلوم كليات المجتمع تخصصات مناظرة في الجامعات الأردنية الرسمية.

الطلبة الحاصلون على دبلوم كليات المجتمع في أعوام سابقة شريطة أن يكون معدل الطالب في الامتحان الشامل (68%) على الأقل باستثناء الطلبة الذين يرغبون بالتجسير إلى تخصصات الصيدلة والهندسة والطب البيطري حيث يشترط أن لا يقل معدلهم عن (70%)، وعليهم بعد تقديم طلب الالتحاق تحميل صورة عن مصدقة الامتحان الشامل (التي تتضمن المعدل المئوي) بأقصى سرعة ممكنة.

لا يسمح للطلبة الحاصلين على شهادة الثانوية العامة / فرع التعليم الصحي الشامل التجسير في تخصص الصيدلة (ويسمح له بالتجسير في تخصص الكيمياء فقط)، وعلى جميع الطلبة الراغبين بالتجسير في تخصص الصيدلة تحميل صورة عن كشف علامات الثانوية العامة (سواء كان الطالب سنة حالية أو سنوات سابقة).