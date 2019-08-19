القانون الدستوري والقضاء الإداري في كتابين لـ بن طريف من عمان العربية

وطنا اليوم-عمان:صدر حديثاً كتابان "النظم السياسية ومبادئ القانون الدستوري" و"الوجيز في القضاء الإداري" للدكتور محمد بن طريف، رئيس قسم القانون والقانون العام في جامعة عمان العربية بالمشاركة مع الدكتور زهير قدورة.

ويتناول الكتاب الأول "النظم السياسية ومبادئ القانون الدستوري" النظام الدستوري الأردني وإطلالة على النظم السياسية المتبعة في مختلف الدول والتي تأخذ بالنظام اللاتيني، أما الكتاب الثاني "الوجيز في القضاء الإداري" يتناول تنظيم القضاء الإداري الأردني وطبيعة دعوى الإلغاء وآلية تقديم الطعون القضائية في القرارات الإدارية في ضوء أحكام قانون القضاء الإداري الأردني الجديد رقم 27 لعام 2014.

ويذكر أن الدكتور بن طريف، حاصل على درجة الدكتوراه من جامعة عين شمس / القاهرة، ومتخصص في القانون العام / القانون الإداري، وله عدة أبحاث في مجالات علمية محكمة.

ويعد هذا الانتاج العلمي إضافة جديدة للمكتبة القانونية لما يتمتع به أعضاء الهيئة التدريسية في جامعة عمان العربية من إمكانيات بحثية مرموقة على الصعيدين المحلي والإقليمي.