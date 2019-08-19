الرئيسية | شباب و جامعات أسرة جامعة فيلادلفيا تتبادل التهاني بعيد الأضحى المبارك

وطنا اليوم-عمان:احتفالا بعيد الاضحى المبارك وتجسيدا لمعاني التواصل والترابط بين أفراد أسرتها، تبادلت أسرة جامعة فيلادلفيا التهاني بهذه المناسبة المباركة .وحضر الاحتفال مستشار الجامعة معالي الأستاذ الدكتور مروان كمال ورئيس الجامعة الاستاذ الدكتور معتز الشيخ سالم ونائب ومستشاري الرئيس وعمداء الكليات وأعضاء الهيئتين التدريسية والإدارية من افراد أسرة الجامعة. وأعرب الرئيس عن تمنياته لكافة العاملين في الجامعة بدوام الصحة والسعادة وإن الجامعة تحرص في كل عام على إقامة هذه اللقاءات المباركة لتعزيز التواصل بين أسرتها. وشدد على أهمية تواصل الجامعة مع عامليها ومشاركتهم في معظم الاحتفالات الدينية والوطنية انطلاقا ً لنهجها المستمر وحرصها الدائم على روح المحبة والتعاون والتحاور والتشاور لخدمة الجامعة وأهدافها وطموحاتها المستقبلية .















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