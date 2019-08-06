اعلان للطلبة الاردنيين الراغبين بالدراسة في مصر

وطنا اليوم-عمان:اكدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أن عملية القبول في الجامعات المصرية الحكومية تتم من خلال تقديم طلب مجاني من خلال موقع إدارة الطلبة الوافدين على الرابط www.wafeden.gov.eg.

وقالت التعليم العالي عبر موقعها الالكتروني: "يستطيع الطالب أن يحصل على قبول بعد أسبوع من تقديمه للطلب، علما بأنه لا يوجد أي مقاعد مخصصة في الجامعات الحكومية المصرية لأي من مكاتب الخدمات الجامعية، كما أنه من المتوقع أن يتم قبول جميع الطلبة الذين تزيد معدلاتهم عن ٨٠ ٪ على أن يقوم الطالب بوضع أكثر من تخصص وجامعة في خياراته".