الرئيسية | شباب و جامعات حصول مجلة البلقاء للبحوث والدراسات " جامعة عمان الاهلية " على تصنيف معامل التاثير العربي لعام 2018

وطنا اليوم-حصلت مجلة البلقاء للبحوث والدراسات التي تصدر عن عمادة البحث العلمي بجامعة عمان الاهلية والتي ترأس تحريرها عميدة البحث العلمي أ.د. اخلاص الطروانة على تصنيف معامل التأثير العربي لعام 2018 2018 Arab impact factor وقد قامت ادارة مشروع معامل التأثير العربي ولجانه الاستشارية بتهنئة الجامعة بهذا الانجاز مذكرة بضرورة وضع معامل التأثير العربي لعام 2018 وقدره 1.7 على الموقع الرسمى للمجلة.

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