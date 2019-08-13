قسم الهندسة المدنية بجامعة البترا ينظم زيارة علمية لمحطة تنقية مياه شرق جرش

وطنا اليوم-عمان:نظم قسم الهندسة المدنية في جامعة البترا، زيارة علمية إلى محطة تقنية مياه شرق جرش بهدف اطلاع طلبة قسم الهندسة المدنية على آلية معالجة المياه العادمة والتقنيات الحديثة المستخدمة فيها وربط المساقات النظرية بالواقع، شارك في الزيارة طلبة القسم ورئيس قسم الهندسة المدنية الأستاذ المساعد في هندسة المياه والبيئة الدكتور نضال حسين.

وقدمت إدارة مشروع محطة شرق جرش شرحا عن المحطة أوضحوا فيها الهدف الأساسي من تصميمها. بالإضافة إلى جولة ميدانية موسعة شملت كافة مراحل التنقية، والتعريف بآلية كل مرحلة بالتفصيل، وتكون فريق المحطة من المهندس موسى أبو ياغي والمهندس نضال خماش والمهندس مؤمن أبو خيط.

وأشار القائمون على المحطة إلى وجود عدة مراحل من عملية المعالجة، تبدأ بمرحلة المناخل وإزالة الرمل والزيوت، ثم مرحلة نظام التهوية الموسعة حيث يتم فصل الرواسب لمعالجتها، ثم مرحلة الفلترة والكلورة، ثم مرحلة معالجة الحمأة، ثم الفلترة البيولوجية لإزالة الروائح.

يشار إلى أن محطة تقنية مياه شرق جرش من أحدث محطات تنقية المياه العادمة في الأردن وأنشئت بتكلفة 26 مليون دولار بطاقة إجمالية 10 الف م3 / يوم، وتعد من المشاريع الوطنية في قطاع الصرف الصحي لخدمة معظم مناطق محافظة جرش، حيث تقوم بتزويد المزارعين بالمياه المعالجة لاستخدامها في الزراعات المناسبة.







