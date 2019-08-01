طلبة الصيدلة في البترا يشاركون بيوم صحي في عجلون

وطنا اليوم-شاركت عدد من طلبة وخريجي كلية الصيدلة والعلوم الطبية بجامعة البترا بيوم طبي مجاني في منطقة عبين بعجلون وشارك في الفعالية طلبة السنة الرابعة والخامسة والخريجين في كلية الصيدلة بإشراف الدكتور يزن بطارسة.

تهدف المبادرة إلى نشر الوعي حول الأمراض الغير سارية وتحديدا أمراض السكري وضغط الدم والسرطان بالتعاون مع مجموعة من الأطباء من كافة التخصصات من مركز الحسين للسرطان والجمعية الأردنية للعناية بالسكري وأطباء من القطاع العام والخاص. وبمشاركة الشبكة الشرق أوسطية للصحة المجتمعية (امفنت) وبعض طلاب الطب من جامعات العلوم والتكنولوجيا ومؤتة والبلقاء التطبيقية.

وأشار الدكتور يزن بطارسة فريق صيدلة البترا مسؤولية تقديم مختلف الخدمات والاستشارات الصيدلانية من خلال ثلاث مراحل يمر بها المريض: حيث يتم أخذ التاريخ المرضي والدوائي للمريض في المرحلة الأولى ثم يتم في المرحلة الثانية التحقق من صحة الأدوية المستعملة وجرعاتها ومدى مناسبتها لحالة المريض الصحية ورسم خطة علاجية لكل مريض وتحويل المرضى إلى الأطباء المختصين لمتابعة حالاتهم عند اللزوم.

وأوضح بطارسة إلى أهمية هذه المرحلة فقد كانت تتم تحت الاشراف المباشر للدكتور بطارسة والطلبة الخريجين. وبعد ذلك يقوم فريق من طلبة السنة الرابعة والخامسة بتقديم تقديم نصائح وقائية عامة غير دوائية لتوعية المرضى بطرق تفادي المضاعفات المتوقعة لأمراضهم المزمنة.

وقال بطارسة تعد مثل هذه الفعاليات من النشاطات الهامة التي تهيء الخريجين لسوق العمل حيث يتم من خلالها تدريب الطلاب على التواصل مع ممارسي المهن الطبية المختلفة.