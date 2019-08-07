اتفاقية تعاون مشترك بين جامعتي فيلادلفيا ويالوا التركية

وطنا اليوم-عمان:وقع الأستاذ الدكتور معتز الشيخ سالم رئيس جامعة فيلادلفيا والأستاذ الدكتور سعود الجيبجي رئيس جامعة يالوا التركيةاتفاقية للتعاون المشترك بين الجامعتين. تهدف الاتفاقية الى تعزيز الآفاقً المستقبلية للتعاون المشترك بين الجامعتين في مجال تبادل الخبرات المتعلقة بتطوير البرامج الأكاديمية وتنظيم عملية تبادل الاساتذة والطلبة وعمل أبحاث علمية ودراسات مستقبلية بالاضافة الى تنظيم المؤتمرات والندوات العلمية المشتركة، كما تضمنت الأتفاقية وضع برنامج لتعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها. كما جرت مناقشة سبل التعاون لتدريب الطلبة وتبادل الخبرات في مجال التعليم وفي مجال البحث العلمي التطبيقي ذات التاثير المباشر على المجتمع.

أشار الأستاذ الدكتور رئيس الجامعة أن هذه الاتفاقية تفتح افاقاً واسعة للتعاون المشترك بين الجامعتين بما ينعكس ايجاباً على الطلبة واعضاء الهيئة التدريسية وبالتالي الارتقاء بالمستوى المهني والتعليمي لطلبة الجامعة. وأكد بأن جامعة فيلادلفيا تسعى لتوفير الأطر والقنوات الدولية لتفعيل التعاون مع جامعات متميزة لتحقيق رؤية الجامعة التي تشير الى التميز في التعليم والتعلم والبحث العلمي وخدمة المجتمع وفق المعايير العالمية.

تعتبر جامعة يالوا احدى الجامعات التركية الحكومية الموجودة في جزيرة يالوا في بحر مرمرة، تأسست في عام 2008 وفيها العديد من التخصصات الموزعة على كلية الهندسة، كلية الحقوق، كلية الأقتصاد والعلوم الأدارية، كلية الفنون والتصميم، وكلية العلوم الأسلامية بالاضافة الى عدد من المعاهد المتخصصة. على الرغم من حداثة جامعة يالوا الا انها تعتبر من اهم الجامعات التركية وذلك لاعتمادها على طرق تعليمية عصرية حديثة ولغة التدريس اللغة التركية واللغة الانجليزية.







