طلبة جامعة البترا يقدمون أعمال تطوعية في مركز زها الثقافي

وطنا اليوم-عمان:قامت مجموعة من طلبة مساق التربية الوطنية وبإشراف مدرّسة المساق الدكتورة مرام أبو النادي بزيارة إلى مركز زها الثقافي ضمن فعاليات خدمة المجتمع المحلي.

وقد حققت الزيارة جزءًا من أهداف المساق؛ فقد أكدت الدكتورة أبو النادي أن أعمال الطلبة التي قامت بها المجموعة ما هي إلا ترجمة لمفهوم المواطنة الفاعلة ودعم المجتمع المحلي بطاقتنا الشبابية من جامعة البترا.

ومدّ الجسور بين طلبتنا والمجتمع المحلي ليس فقط بالأعمال التي أنجزوها من طلاء للأرصفة وتعشيب لحدائق المركز وزراعة الأشتال، بل عن طريق المبادرات الفردية اللاحقة لهم والتي ستقود إلى تنمية مجتمعنا الأردني وتعزيز قيم العطاء وتقديم الخدمات وتثمين معاني العمل التطوعي، هذا وقد جالت المجموعة في مركز زها للتعرف إلى الأعمال التطوعية التي يمكنهم المشاركة بها مستقبلا وقد أبدت المجموعة حماسًا كبيرًا للبدء هكذا مبادرات.







