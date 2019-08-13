أعمال فيلادلفيا تكرم طلبتها المتفوقين للفصل الدراسي الثاني 2019

وطنا اليوم-عمان:نظمت كلية الاعمال في جامعة فيلادلفيا حفلا تكريميًا لطلبتها المتفوقين أكاديميًا، وسلم عميد الكلية الاستاذ الدكتور سمير العبادي الشهادات التقديرية على الطلبة المتفوقين ، البالغ عددهم أربعون طالبًا وطالبًة ، بمشاركة رؤساء الاقسام وأعضاء هيئة التدريسين والإداريين وبحضور طلبة الكلية.

وبدأ عميد الكلية الدكتور سمير العبادي التكريم بكلمة رحب بها بالطلبة المتفوقين والحضور وأثنى على دور الجامعة والكلية في دعم التفوق العلمي والى اعداد خريجين مزودين بالمعرفة والمهارات والقيم ولهم حضور محلي واقليمي ودولي ، ولديهم الدافع للتعلم مدى الحياة والقدرة على مواكبة متطلبات العصر وقال إن التفوق هو ثمرة التخطيط الجيد، والمثابرة المستمرة، فالتفوق الدراسي ليس بالشيء السهل، ولا هو بالشيء المستحيل إذا ما توفرت لدى الطالب الرغبة، والقدرة على اغتنام الفرص المتاحة مضيفًا ان كل هدف بحاجة إلى بذل مجهود، والسعي والكد له ما أمكن.

وفي نهاية حفل التكريم دعى عميد الكلية الطلبة المتفوقين الى تناول استراحة شاي واخذ صورة جماعية لهم .







