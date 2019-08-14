جامعة البترا تقر عطلة عيد الأضحى من نهار السبت إلى مساء الجمعة

وطنا اليوم-عمان:قرر رئيس جامعة البترا الدكتور مروان المولا اعتبار عطلة عيد الأضحى المبارك لموظفي جامعة البترا، بدءًا من يوم السبت 10/8/2019 وإلى مساء الجمعة 16/8/2019، مهنئًا أسرة الجامعة وطلبتها بقرب حلول عيد الأضحى المبارك.

وقرر المولا تمديد العطلة الخاصة بموظفي الجامعة وإضافة يوم الخميس لتمتد العطلة إلى مساء الجمعة، تسهيلا على الموظفين وطلبة الجامعة،