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جامعة البترا تقر عطلة عيد الأضحى من نهار السبت إلى مساء الجمعة
وطنا اليوم-عمان:قرر رئيس جامعة البترا الدكتور مروان المولا اعتبار عطلة عيد الأضحى المبارك لموظفي جامعة البترا، بدءًا من يوم السبت 10/8/2019 وإلى مساء الجمعة 16/8/2019، مهنئًا أسرة الجامعة وطلبتها بقرب حلول عيد الأضحى المبارك.
وقرر المولا تمديد العطلة الخاصة بموظفي الجامعة وإضافة يوم الخميس لتمتد العطلة إلى مساء الجمعة، تسهيلا على الموظفين وطلبة الجامعة،
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