الرئيسية | شباب و جامعات عمان العربية تهنئ بعيد الأضحى وتعطل من السبت حتى مساء الاربعاء

وطنا اليوم-عمان:قرر رئيس جامعة عمان العربية الأستاذ الدكتور ماهر سليم تعطيل الجامعة أعمالها بمناسبة عيد الأضحى المبارك اعتباراً من صباح يوم السبت الموافق 10/8/2019 وحتى مساء الاربعاء الموافق 14/8/2019. واستثنى القرار الدوائر التي تقتضي طبيعة عملها خلاف ذلك ضمن برنامج يحدده العميد أو المدير المعني. وبعث الأستاذ الدكتور ماهر سليم رسالة، وجهها إلى أسرة الجامعة جاء فيها: "أنتهز مناسبة حلول عيد الأضحى المبارك وأتقدم بالتهنئة والمباركة لأسرة جامعة عمان العربية، متمنياً للجميع الخير والصحة والسعادة، أعاده الله عليكم بالخير واليمن والبركات، حفظ الله الأردن وملكيه المفدى".

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