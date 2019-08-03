الرئيسية | شباب و جامعات فيلادلفيا تحتل المرتبة الأولى في الجامعات الخاصة الأردنية وفق تصنيف (UniRank)

وطنا اليوم-عمان:حصلت الجامعة على المرتبة الأولى بين الجامعات الأردنية الخاصة في تصنيف (UniRank ) الأسترالي الدولي لتقييم الجامعات وحصلت على المركز الثالث بين الجامعات الأردنية كافة , ومن الجدير بالذكر أن الجامعة قد حصلت على المرتبة الأولى بين الجامعات الأردنية الخاصة أيضًا وفق نتائج تصنيف ((Webometricsالإسبانيالعالميوالتي أعلنت يوم الاثنين 29/7/2019، وذلك لتميز الجامعة في التعليم والتعلم والبحث العلمي والتدريب والتأهيل في أكثر من (35) برنامجًا أكاديميًا نوعيًا متطوراً على مستوى البكالوريوس والماجستير تعد الطلبة لتحديات متطلبات القرن الحادي والعشرين.



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