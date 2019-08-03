طلبة جامعة البترا يطورون تطبيقًا يكشف سرطان الجلد باستخدام الذكاء الصناعي

وطنا اليوم-عمان:فاز فريق من جامعة البترا بالمركز الثالث في مسابقة أكاديمية حكيم السنوية الرابعة للجامعات الأردنية. وسلم أمين عام وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة المهندس نادر ذنيبات جائزة المركز الثالث لفريق "Skin Care" من كلية تكنولوجيا المعلومات بجامعة البترا مندوبا عن معالي المهندس مثنى الغرايبة وزير الاقتصاد الرقمي والريادة.

وتكون فريق جامعة البترا من الطالبين محمد الشلبي وعامر رداد بإشراف الدكتور عبد الكريم البنا، عن مشروع تطوير تطبيق هاتف يساعد على الكشف المبكر لمرض سرطان الجلد المعروف باسم "الميلانوما" باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي.

وكانت شركة الحوسبة الصحية قد أعلنت أسماء الفرق الفائزة في مسابقة أكاديمية حكيم السنوية الرابعة للجامعات الأردنية، التي نظمتها أكاديمية حكيم وهي الذراع التعليمي لشركة الحوسبة الصحية، بالتعاون مع البنك الأهلي الأردني ومركز الملكة رانيا للريادة.

وتضمنت المسابقة في مرحلتها الأولى، عرضا لـ 32 مشروعا متخصصا في المعلوماتية الصحية قدمها طلبة من 11 جامعة أردنية أمام لجنة تحكيم مكونة من شركة الحوسبة الصحية.

وفي المرحلة النهائية، أعلنت لجنة التحكيم المكونة من “الحوسبة الصحية” وممثلين عن القطاعين الصحي والتكنولوجي، أسماء الفرق الفائزة.







