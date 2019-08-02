أسرة عمان العربية تهنئ صحيفة الغد بعيدها الـ15

وطنا اليوم-عمان:تتقدم أسرة جامعة عمان العربية ممثلة برئيسها الأستاذ الدكتور ماهر سليم وأعضاء الهيئتين التدريسية والإدارية والطلبة بأسمى آيات التهنئة والتبريك لمجلس إدارة “صحيفة الغد الأردنية” بعيد ميلادها الخامس عشر وانطلاقتها التي شكلت منعطفا مهما في تاريخ الصحافة الأردنية، وسجلت بصمات واضحة وقوية في المشهد الإعلامي الأردني.

وهنأ مساعد رئيس الجامعة لشؤون الإعلام والعلاقات العامة الأستاذ كمال فريج العاملين في الصحيفة بهذه المناسبة العزيزة، مشيراً إلى انطلاق صحيفة الغد وصدور عددها الأول في الأول من آب (أغسطس) 2004، وبسقفها المهني المرتفع، ومساهمتها برفع مستوى الوعي الوطني تجاه العديد من القضايا ما جعلها “نموذجا لما يجب أن يكون عليه الإعلام الحر المستقل” مما جعلها تحظى باهتمام كبير في أذهان المواطنين نظرا لتبنيها العديد من القضايا التي تشغل الرأي العام وجرأتها في الطرح معتبرا إياها “نموذجا لما يمكن أن يكون عليه الإعلام الحر المستقل”.

ألف مبروك لأسرة صحيفة “الغد”، متمنين لهم التوفيق بمسيرتهم الإعلامية .