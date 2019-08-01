عمان الاهلية تدعم إنشاء مشاريع تنموية في السلط

وطنا اليوم-عمان:شاركت جامعة عمان الاهلية ممثلة برئيسها الاستاذ الدكتور ساري حمدان في إجتماع للفريق الفني للسيناريوهات التخطيطية لمدينة السلط برئاسة المهندس خالد خشمان رئيس بلدية السلط الكبرى بهدف مناقشة الأفكار المقترحة للمشاريع الريادية المتاحة في المدينة.

و قال الدكتور حمدان إن مدينة السلط وتاريخها وتراثها الأصيل وجمال طبيعتها والحياة اليومية فيها تشجعل لإقامة مشاريع تنموية سياحية تساعد في التخفيف من مشكلة البطالة،

وأضاف : ان جامعة عمان الأهلية تضع كل إمكانياتها للمساعدة في إنشاء مشاريع تنموية تعتمدها الإدارة المحلية والفريق الفني للسيناريوهات التخطيطية لمدينة السلط . مؤكدا على أن جامعة عمان الأهلية مستعدة لتبني أي مشروع تنموي يعزز مكانة السلط على الخارطة السياحية.

وقال المهندس خالد خشمان : عملنا مع المؤسسات و الجامعات الموجودة في مدينة السلط على دراسة إمكانية اقامة مشاريع تنموية تخدم المواطنين و تعزز المشاركة المجتمعية في إنشاء وإدارة المشاريع التنموية و إنشاء إدارة محلية تشمل كل القطاعات من خلال التشاركية فيما بينها.. مؤكدا على حاجة المدينة لتخطيط إقليمي،حيث عملت البلدية على توسعة حدودها شمالا" لتصل حتى حدود سلطة وادي الأردن .

واضاف : ان البلدية تعمل على استملاك قطعة ارض لإنشاء مشروع مجمع للسفريات يكون بأطراف المدينة ويخدم مشروع مستشفى السلط الجديد و للتخفيف من الأزمة المرورية داخل الوسط التراثي، مشيرا الى إستثمار مبنى سجن السلط القديم الذي أدخل إلى أملاك البلدية حيث سيتم فيه إنشاء مشروع استثماري تراثي يعكس إرث وتاريخ المدينة العريق،

كما تحدث الاستاذ الدكتور غاندي انفوقة نائب رئيس جامعة البلقاء التطبيقية حيث قال : ستقوم الجامعة بتحديد زيارات واجتماعات مع المختصين من كل التخصصات ذات العلاقة لتقديم دراسة لمشاريع مقترحة يمكن تنفيذها،