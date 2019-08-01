معرض (انضم إلينا) لـ عمان العربية.. ينطلق السبت

وطنا اليوم-عمان:تنظم جامعة عمان العربية السبت القادم، برعاية رئيس الجامعة الاستاذ الدكتور ماهر سليم، معرضاً متخصصاً لعرض التخصصات والفرص التشغيلية لطلبة الثانوية العامة.

وسيتمكن طلبة التوجيهي للدورة الحالية من تلقي النصح والإرشاد حول التخصصات والمميزات الاكاديمية التعليمية التعلمية والفرص التشغيلية التي تتاح لهم من خلال الدراسة في جامعة عمان العربية.

وقال مساعد رئيس الجامعة لشؤون الإعلام والعلاقات العامة الأستاذ كمال فريج ان خطوة عقد المعرض، الذي جاء بعنوان (انضم إلينا وكن جزءاً من نجاحنا)، تمثل جهدا رياديا لإدارة وأسرة الجامعة، إذ من المقرر وطيلة أربع ساعات (من الساعة 4-8 مساءاً)، أن يتلقى خريجو الثانوية العامة معلومات ونصائح من أصحاب الاختصاص والخبرة في الجامعة حول فرص الدراسة في الجامعة من ناحية التخصص ومدى ملاءمته لاحتياجات سوق العمل.

وأضاف فريج أن المعرض ينطلق ، ولمدة يوم واحد، في فندق لاندمارك عمان، إذ من المقرر أن يستقبل عمداء الكليات والمرشدون الأكاديميون والمدراء المعنيون في الجامعة خريجي الثانوية العامة الجدد، في إطار العمل ، وبأسلوب مختلف، في تعميم المعرفة والإرشاد الأكاديمي لهم وأولياء أمورهم، حيث سيعرض فريق الجامعة لهم بالبيانات والمعلومات حول التخصصات وفق معيارحاجة سوق العمل.

وتوفر الجامعة في المعرض أجنحة متعددة حيث سيكون لكل كلية (8 كليات) ودائرة (6 دوائر) جناحا خاصا يتواجد فيه مرشدون أكاديميون يقدمون النصح والإرشاد بالإضافة الى أيّة معلومات عن التخصصات وفرص العمل المتوقعة والكليات والبرامج التي تطرحها والمرافق المتنوعة في الجامعة والتي تسهم في صقل مهاراتهم من جهة، وتجعل البيئة الجامعية مكاناً مناسباً للتعلم من جهة ثانية، لاستقطاب أعداد متزايدة من الراغبين في الدراسة في الجامعة لما تتمتع به من سمعة أكاديمية مرموقة.

وتعمل الجامعة باعتبارها جامعة ريادية ابداعية تعليمية تعلمية وفق منهجية مختلفة في استقطاب الطلبة، اصطلح على تسميتها "أنسنة الاستقطاب"، تتضمن تغليب التعامل الانساني مع الزائرين الجدد عبر إشراك الجميع من أسرة الجامعة في هذه العملية الشاملة ومن منطلق التشاركية في البناء والمسؤولية.