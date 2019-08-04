جامعة البترا تعلن نتائج مسابقة طلبتها لتطبيقات الخدمات الحكومية

وطنا اليوم-عمان:عقدت في حاضنة أعمال جامعة البترا مسابقة أفضل تطبيق خدمات حكومية مبتكر من طلبة الجامعة والتي تأتي في طور استعدادات طلبة الجامعة للمشاركة في جائزة ولي العهد لأفضل تطبيق خدمات حكومية والموجهة لطلبة الجامعات في المملكة الأردنية الهاشمية.

وتأتي فعاليات المسابقة بعد مخيم تدريبي للطلبة المشاركين استمر لمدة أسبوعين في حاضنة أعمال الجامعة "سيق" بالتعاون مع منظمة "سبارك" المختصة في تنمية الأعمال الريادية والذي استهدف تطوير نماذج الخدمات الحكومية لمشاريع الطلبة المشاركين.

وفاز مشروع "جو إكسباتز" بالمركز الأول للطالب عز الدين ادعيس من كلية تكنلوجيا المعلومات والطالبة غادة عبد القادر من كلية العلوم المالية والإدارية تخصص الأعمال والتجارة الإلكترونية ويهدف التطبيق إلى تسهيل وصل الأردنيين المغتربين بالسفارات الأردنية وتقديم الخدمات لهم من خلال التطبيق، وحصل الفريق على جائزة مادية داعمة لتطوير مشروعهم بمقدار ألف دينار.

وفاز مشروع "كروكة" بالمركز الثاني للطلبة شاكر الكايد وسيف عواد من كلية العلوم المالية والإدارية تخصص الأعمال والتجارة الإلكترونية حيث يختص التطبيق في حوادث السير ويهدف إلى تسهيل عملية استدعاء المحقق المروري وتحديد مكان وقوع حادث السير، وحصل الفريق على جائزة مادية داعمة لتطوير مشروعهم بمقدار سبعمائة دينار.

فيما فاز مشروع "صحتي" بالمركز الثالث للطلبة طارق سلمان وراوية حمام وعمر قاسم من كلية العلوم المالية والإدارية تخصص الأعمال والتجارة الإلكترونية ويعمل التطبيق على توفير خدمة حجز مواعيد مراجعة المختبرات الطبية في المراكز الطبية الحكومية، وحصل الفريق على جائزة مادية داعمة لتطوير مشروعهم بمقدار خمسمائة دينار.

وحصل على المركز الرابع مشروع "منحة" للطلبة هيما الكعابنة ورغد خشروم من كلية العلوم المالية والإدارية تخصص الأعمال والتجارة الإلكترونية ويهدف التطبيق إلى تشكيل منصة موحدة تظهر فيه جميع المنح الحكومية لطلبة الجامعات والمدارس. وحصل الفريق على جائزة مادية داعمة لتطوير مشروعهم بمقدار ثلاثمائة دينار.

هذا وقد جرى تقييم المشاريع من خلال عرضها على لجنة مختصة تكونت من المدير العام للملتقى الأردني للإبداع الشبابي الدكتورة زينة أبو دلبوح، ومختص أداء الشبكات في شركة زين علاء عبد القادر، والمدير التنفيذي لمبادرة أنا أتعلم الأردن صدام صياله.

وأعرب مدير حاضنة الأعمال في جامعة البترا الدكتور حسام برهم عن اعتزازه في مشاريع الطلبة وعن استمرار دعم الجامعة لمشاريعهم للمشاركة في جائزة ولي العهد لأفضل تطبيق حكومي لطلبة الجامعات المقامة في شهر أيلول من نفس العام.