كلية العمارة بجامعة البترا تنظم ورش تدريبية مجانية لطلبة من مدارس عمان

وطنا اليوم-عمان:استضاف قسم هندسة العمارة بجامعة البترا طلاب من مدارس عمان مختلفة على مدار ثلاثة أيام وذلك من خلال عدد من ورش العمل لنادي "الإبداع الصيفي" المجاني، ضمن مساهمات الجامعة بتطوير مهارات المجتمع المحلي وزيادة الوعي الثقافي لدى الجيل الناشئ، بالإضافة إلى التعريف بتخصصات كلية العمارة والتصميم المختلفة ‏من خلال برنامج كامل وشامل على مدار ثلاثة أيام.

ونظمت كلية العمارة أربعة ورش ضمن فعاليات النادي الصيفي تضمنت تقديم تعريف بتخصصات كلية العمارة والتصميم وفقرات ترفيهية بين أروقة الجامعة المختلفة، وزيارة إلى مختبر الليزر والطابعة ثلاثية الأبعاد وتم التوضيح للطلاب مراحل بناء مجسم وتحويل التصاميم ثنائية الأبعاد إلى تصاميم ثلاثية الأبعاد.

بالإضافة إلى ورش تدريبية لتعليم الطلاب مجالات مختلفة من الرسم اليدوي الحر، ومسابقة لأفضل تصميم لفواكه الصيف وسلم رئيس قسم هندسة العمارة الدكتور ياسر أبو هاشم والدكتورة هدير ميرزه والدكتور طارق الريماوي والدكتور عامر الجوخدار شهادات المشاركة على الطلاب المشاركين في احتفالية الختام.

وتكون فريق العمل المشارك في تنظيم الورشة وأعداد فعالياتها من المهندسين ومساعدي البحث والتدريس المهندسة روان خطاب والمهندسة نعمات الديسي والمهندسة سارة أبو سعود والمهندسة بتول القرارعة، والمهندسة شذا قطيط والمهندسة ياسمين السعودي.







