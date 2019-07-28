إفتتاح ملتقى الجامعات التركية في عمان

وطنا اليوم-أقامت مؤسسة مجدلاوي للخدمات الجامعية في فندق أياس يومي السبت و الاحد الموافق 27- 28 من الشهر الحالي ملتقى للجامعات التركية التي تمثلها المؤسسة في الأردن.

وقد توجه المئات من الطلبة وأولياء أمورهم لهذا المعرض فوجدوا فيه ما يتوافق مع طموحات أبنائهم ورغباتهم في التخصصات المطلوبة وبخاصه الطب وطب الأسنان والصيدلة والهندسة.

والجدير بالذكر أن هذه الجامعات معتمدة من التعليم العالي الاردني و تدرس باللغة الإنجليزية.

وقد تمكنت المؤسسة من الحصول على خصومات خاصة للطلبة الأردنيين بنسبة 50% بالإضافة إلى منح بعثة دراسية كاملة من كل جامعة لمن تفوق بالإمتحان الذي عقد يوم الاحد 28/7/2019 على هامش الملتقى .

و اقيمت محاضرة توعوية حول الدراسة بالخارج و التخصصات الجامعية و التخصصات المشبعة بالسوق المحلي و إرشاد الطلبة لأفضل التخصصات و الجامعات العالمية .