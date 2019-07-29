وطنا اليوم-عمان: شاركت جامعة عمان العربية في المؤتمر العلمي الدولي المحكم الرابع "المشروعات الصغيرة: التنمية، التمكين، التحديات" في جامعة عجلون الوطنية.

ومثل الجامعة في المؤتمر عضو هيئة التدريس في كلية الأعمال الدكتور ظاهر القرشي، وقدم الدكتور القرشي ورقة بحثية بعنوان "دور التوجه الريادي التسويقي على تطوير المشاريع الصغيرة في الأردن"، والتي هدفت إلى معرفة التوجه الريادي التّسويقي بمحاوره (المخاطر التّسويقية، الإبداع التّسويقي، قيادة الفرص التسويقية، تكوين القيمة) على تطوير المشاريع الصغيرة بمحاوره (النّمو، توليد الأفكار الإبداعية، كفاءة التّشغيل) في الأردن.

واستخدمت الدّراسة المنهج الوصفي التّحليلي، حيث تكون مجتمع الدراسة من (200) مشروع من المشاريع الصّغيرة التي تتبنّى التوجه الريادي التسويقي في مدينة عمّان وضواحيها والمُسجّلة لدى المؤسّسة الأردنيّة لتطوير المشاريع الاقتصاديّة.

وخلصت الدارسة بمجموعة من التوصيات من أبرزها : ضرورة مواكبة متطلبات سوق العمل من قبل المشاريع الصغيرة، وتَبنّي استراتيجيات تسويقية ريادية لما لها من أهميةٍ بالغة في تطوير المشاريع وعدم الاكتفاء بالاستراتيجيات التقليدية، وضرورة استقطاب موظفين ذو كفاءة عالية يؤمنون بالأفكار الريادية بشكل عام والتوجه الريادي التّسويقي بشكل خاص، وبناء ثقافة الريادة والإبداع في المشاريع الصغيرة لما لها من دورٍ في دعم التوجه الريادي التسويقي على تطوير المشاريع الصغيرة.