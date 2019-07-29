جامعة فيلادلفيا توقع اتفاقية تأمين صحي شامل ومميز لطلبتها

وطنا اليوم-عمان:أبرمت جامعة فيلادلفيا اتفاقية تأمين صحي شامل مميز وبتغطيات استثنائية لطلبة الجامعة على سبيل تأمين خدمات علاجية مميزة ولائقة لهم .

ووقع الاتفاقية عن الجامعة رئيسها الأستاذ الدكتور معتز الشيخ سالم وعن الشركة العربية لإدارة النفقات الصحية / ميديكسا مساعد المدير العام / مدير الشبكة الطبية الدكتور قصي جابر ، بحضور مدير دائرة المركز الصحي في الجامعة الدكتور أسامة الرطروط .

وفي هذا الصدد قال رئيس الجامعة الاستاذ الدكتور معتز الشيخ سالم أن من شأن هذه الاتفاقية أن ترتقي بمستوى الخدمات العلاجية والطبية التي تحسن من حقوق الطلبة في الجامعة ومركزهم القانوني كمؤمن عليه ويوسع من قائمة المستشفيات والأطباء بجميع التخصصات المشمولة بتوفير الخدمات الطبية, وهذه الإتفاقية الجديدة تصب في اتجاه تحسين الخدمة العلاجية والطبية لطلبة الجامعة التي من شأنها أن توفر لهم حياة آمنة .

وقال الدكتور قصي جابر إن الشركة ستعمل على تقديم أفضل الخدمات والرعاية الطبية لطلبة الجامعة بما يليق باسم الجامعة التي تعد من الجامعات ذات السمعة المرموقة على المستوى المحلي والعربي .