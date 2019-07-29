 وطنا نيوز -هندسة عمان العربية تشارك في ورشة الحلول الإيطالية الخضراء
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هندسة عمان العربية تشارك في ورشة الحلول الإيطالية الخضراء
التاريخ : 29-07-2019 05:03:47 المشاهدات: 810

وطنا اليوم-عمان: شاركت جامعة عمان العربية في ورشة عمل بعنوان "الحلول الايطالية الخضراء" التي عقدتها السفارة الايطالية.

ومثل الجامعة في الورشة رئيس قسم الهندسة المدنية في كلية الهندسة في الجامعة الدكتور عيسى عليان وبمشاركة عدد من أعضاء الهيئة التدريسية وطلبة الكلية، والتي تناولت عرض لأحدث الأجهزة والطرق التكنولوجية المستخدمة في معالجة المياه واستخدام الطاقة المتجددة للتقدم نحو الاستدامة الخضراء.

وتأتي مشاركة الجامعة  في مثل هذه الورشات في إطار رفع قدرات ومهارات الطلبة وتأهيلهم لسوق العمل، وتغدية ثقافة الطلبة بكل ما هو جديد في مجال الهندسة حول العالم.


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