 وطنا نيوز -هام للطلبة الأردنيين الحاصلين على شهادات الثانوية العامة الأجنبية
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هام للطلبة الأردنيين الحاصلين على شهادات الثانوية العامة الأجنبية
التاريخ : 28-07-2019 08:20:42 المشاهدات: 1503

وطنا اليوم-عمان:أكدت وزارة التعليم العليم العالي والبحث العلمي، ان على جميع الطلبة الحاصلين على شهادات الثانوية العامة العربية ( السعودية ،الامارات، البحرين....الخ)، أو شهادات الثانوية العامة الأجنبية ( أمريكية، بريطانية، بكالوريا دولية.....الخ) تقديم طلب القبول الموحد خلال الفترة المعلن عنها والممتدة من صباح يوم الأحد الموافق 28 / 7 / 2019 ، ولغاية الساعة (12) مساءً يوم الأربعاء الموافق 31 / 7 / 2019 حيث لن يُسمح لهم بعد ذلك بتقديم طلب.

ونوهت الوزارة لطلبة الشهادات الأجنبية الذين لم يتم إعلان نتائج بعض موادهم الدراسية حتى تاريخه بأن يقوموا بإدخال المعدل المتوقع وتخزين الطلب، وبعد الحصول على المعادلة من وزارة التربية والتعليم عليه أن يقوم بتحميلها على طلب القبول الموحد.


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