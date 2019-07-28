الرئيسية | شباب و جامعات القطاطشة يحمي نفسه من التاريخ ويتفرّد بالتحفظ على تعيين نجل العيسوي

وطنا اليوم-عمان: أكدت مصادر مطلعة أن تعيين نجل رئيس الديوان الملكي، حسن يوسف العيسوي، عضو هيئة تدريس في كلية الهندسة في الجامعة الأردنية جاء في عهد الرئيس السابق للجامعة ووزير التربية والتعليم الأسبق الدكتور عزمي محافظة، مؤكدة أن العيسوي يحمل شهادة الدكتوراة في الفلسفة من كلية الآداب

وبحسب مصادر فإن النائب الأسبق وعميد كلية الأمير الحسين بن عبدالله الثاني للدراسات الدولية، الدكتور محمد القطاطشة، تحفّظ على تعيين نجل العيسوي وعارض القرار، وطلب من مجلس العمداء سحبه للحفاظ على سمعة الجامعة وعدم ارضاخها للضغوط الخارجية، وقال لهم "إن هذه سابقة خطيرة لم تحصل منذ تأسيس الجامعة ولم تفعلها أي جامعة حتى في الصومال"

وجاء الاعتراض على التعيين كونه يخالف الأعراف في الجامعات الأردنية، بالرغم من تبرير ادارة الجامعة، وربما تعتبر الحالة الوحيدة في العالم العربي منذ تأسيس الكليات الهندسية بأن يتم تعيين دكتور فلسفة مدرسا في كلية الهندسة المعمارية

وجاء في سؤال الطراونة: "ما هي الأسس والمعايير المعتمدة لتعيين حملة الماجستير في الهندسة في كلية الهندسة في الجامعة الأردنية، وهل هناك تنافس واعلانات مسبقة للتعيين في أي وظيفة شاغرة فيها؟ وهل يجوز لمن يحمل درجة الدكتوراة في الفلسفة من كلية الآداب أن يُعيّن محاضرا متفرغا بقسم هندسة العمارة في كلية الهندسة؟"

كما تساءل عن الاجراءات التي تمت لتعيين الدكتور حسن العيسوي مدرسا ثم محاضرا متفرغا ثم استاذا مساعدا بقسم العمارة بكلية الهندسة

وكان النائب مصلح الطراونة وجه سؤالا نيابيا إلى وزير التربية والتعليم والتعليم العالي / رئيس مجلس التعليم العالي الدكتور وليد المعاني حول أسس التعيينات في الجامعة الأردنية، مشيرا إلى أن معلومات وصلته عن تعيين نجل مسؤول كبير في الديوان الملكي محاضرا متفرغا في عهد رئيسها السابق في كلية الهندسة، علما أنه يحمل درجة الدكتوراة في الآداب

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