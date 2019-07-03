الرئيسية | شباب و جامعات جامعة الشرق الأوسط الراعي الذهبي لآت لإختياري

وطنا اليوم-عمان:شاركت جامعة الشرق الأوسط 'الراعي الذهبي' في معرض الاوائل للناجحين في الثانوية العامة 'ات لاختياري' والذي اقيم في قاعة زارا فندق حياة عمان ( عمان ) بمشاركة العديد من الجامعات والمؤسسات الأكاديمية. وقدم المشرفون الأكاديميون من الجامعة خلال المعرض الذي افتتحه وزير الثقافة والشباب الدكتور محمد أبو رمان نبذة عن كليات الجامعة وبرنامج بيدفوردشير البريطاني المستضاف في الجامعة بالاضافة إلى برنامج الصيدلة المشترك مع ستراثكلايد الذي تطرحه في درجات البكالوريوس والماجستير والدكتوراه ، كما قدم المشرفون استشارات تعليمية للطلبة حول كيفية اختيار التخصص المناسب حسب الرغبة والميول ومتطلبات القبول والتسجيل، وعدد الساعات المعتمدة المطلوب إكمالها في كل تخصص قبل التخرج، إضافة إلى الخدمات المقدمة للطلبة كخدمات النقل ومواقف السيارات وخدمات الانترنت والصالة الرياضية والمرافق الجامعية المختلفة في عمادة شؤون الطلبة ، بالإضافة إلى الامتيازات الممنوحة للطلبة المتفوقين من منح و خصومات او ابتعاث بعد التخرج ، وشهد الجناح الخاص بالجامعة إقبالا مميزًا من الطلبة وذويهم.

وقد دأبت جامعة الشرق الأوسط على المشاركة الفاعلة في مختلف المعارض الوطنية والدولية لتسهم في توسيع مدارك الطلبة وإرشادهم أكاديميًا على الخيارات الدراسية المتاحة أمامهم التي يتطلبها سوق العمل سواء المحلي والدولي والتي تطرحها جامعة الشرق الأوسط مما يكفل لخريجها التمتع بكفاءة ومهارات وقدرات عالية ومتميزةفي مدارك الحياة وسوق العمل.

































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