 وطنا نيوز -رئيس جامعة البترا يمنح الدكتور القنة جائزة الباحث المتميز
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رئيس جامعة البترا يمنح الدكتور القنة جائزة الباحث المتميز
التاريخ : 27-07-2019 06:01:44 المشاهدات: 1116

وطنا اليوم-منحت جامعة البترا جائزة أفضل باحث في الجامعة للعام الجامعي 2018-2019 إلى الأستاذ الدكتور نضال القنة لنشاطه المميز في البحث العلمي خلال الخمس سنوات السابقة.

وقدم رئيس الجامعة الدكتور مروان المولا شهادة الباحث المتميز للقنة خلال حفل تخريج طلبة الفصل الثاني من الفوج الخامس والعشرين بعد تقييم أبحاثه في مجال علم الأدوية والسموم والعلوم الصيدلانية.

حصل الباحث القنة على 141 نقطة بواقع 25 بحث منشور في مجلات علمية دولية محكمة ومرموقة بالإضافة إلى مساهمات في كتب متخصصة.

يشار إلى أن الدكتور القنة حاصل على شهادة الدكتوراة من جامعة لندن البريطانية بتخصص علم الأدوية وتتركز أبحاثه على إثبات فعالية وسمية الأدوية وتحولاتها في خلايا الكبد والبنكرياس.

ويشغل القنة منصب أستاذ في كلية الصيدلة والعلوم الطبية ومديرا لمركز الدراسات الدوائية في جامعة البترا ومستشارا علميا للعديد من المؤسسات الرسمية والبحثية والصناعية.


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