تحذير من انعكاسات نتائج معدلات التوجيهي على القبول بالجامعات

وطنا اليوم-عمان:قال الخبير التربوي الدكتور جاسر الديسي إن نظام الفصل الواحد لامتحان الثانوية العامة ساهم في ارتفاع نسبة النجاح وتحقيق معدلات مرتفعة.

وأضاف الديسي الجمعة، أن النظام أعطى الطالب اريحية ووقت كافٍ لدراسة المادة.

وحذر من ارتفاع المعدلات التي سيكون له تأثير على القبول الموحد للجامعات، وسيكون لها انعكاسات صادمة للطلبة.

بدور، أكد المنسق العام للحملة الوطنية من اجل حقوق الطلبة "ذبحتونا" الدكتور فاخر دعاس أن نتائج القبول الموحد ستكون صادمة بسبب معدلات التوجيهي المرتفعة.

وقال دعاس إن نظام التوجيهي في الاردن تحول من قرار سياسي أكثر من أنه قرار تربوي.

واعتبر دعاس أن وزارة التربية رفعت نسبة النجاح بشهادة الثانوية العامة لكي تثبت نجاح نظام الفصل الواحد، لافتا أنه لأول مرة يشهد امتحان التوجيهي دورة تكميلية.

أثارت نتائج التوجيهي، عديد من علامات الاستفهام، بسبب ارتفاع العلامات، وحصول أحد الطلبة على نتيجة 100/100، في حالة نادرة بتاريخ الأردن.

البعض اعتبر الارتفاع مبالغا فيه وانها علامات فلكية، وآخرون رأوا أن الوزارة عملت على تقديم تسهيلات في الأسئلة والامتحانات.