الرئيسية | شباب و جامعات البدء بتقديم طلبات المكرمة الملكية المخصصة لأبناء المعلمين

وطنا اليوم-عمان: تعلن وزارة التربية والتعليم أن تقديم طلبات الاستفادة من المكرمة الملكية السامية المخصصة لأبناء المعلمين في الجامعات الأردنية الرسمية للعام الدراسي 2019 / 2020 ممن أنهوا الثانوية العامة بنجاح الدورة (الشتوية أو الامتحان العام للعام 2019 أو ما يعادلها ستكون من خلال الموقع الالكتروني لوحدة تنسيق القبول الموحد التابعة لمجلس التعليم العالي، والتي تبدأ اعتبارًا من صباح يوم الأحد الموافق 28/7/2019 وحتى الساعة الثانية عشرة ليلاً من يوم الأربعاء الموافق 31/7/2019.

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