 وطنا نيوز -الاعتماد الدولي الكامل IIMP لقسم التسويق بجامعة عمان الاهلية
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الاعتماد الدولي الكامل IIMP لقسم التسويق بجامعة عمان الاهلية
التاريخ : 25-07-2019 03:17:05 المشاهدات: 1044

وطنا اليوم-عمان:حصل قسم التسويق في كلية الأعمال بجامعة عمان الأهلية على الاعتماد الدولي الكامل لبرنامج البكالوريوس من الهيئة الدولية للمسوقين المحترفين  (IIMP) ومقرها كندا، وبذلك تكون جامعة عمان الاهلية أول من يحصل على مثل هذا الاعتماد الدولي لبرنامج التسويق في الاردن .

ويوفر هذا الاعتماد العديد من المزايا للطلبة المسجلين في البرنامج وللقسم الأكاديمي والتي منها الحصول على منح دراسية لأفضل عشرة طلاب في القسم وتغطية التكاليف المادية لبرنامج التسويق الاحترافي(CMMP)، بالإضافة للمشاركة في المسابقات الدولية والمنافسات المنظمة من قبل (IIMP)على مستوى دولي.

كما يقدم هذا الاعتماد للطلبة الذين ينهون متطلبات برنامج البكالوريوس في التسويق شهادة(IIMP)  المستوى الأول مما يؤدي إلى زيادة إمكانية ايجاد فرص العمل بتأهيل خريجي التسويق بالجامعة وفقاً لمتطلبات سوق العمل الدولي.


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