والد الأول على الأردن بمعدل 100%: أبعدته عن الهاتف

وطنا اليوم-عمان:كشف الطالب الحاصل على المركز الأول في امتحان شهادة الثانوية العامة، أحمد سامي حسن عثمان، عن سرّ تحقيقه لمعدل 100% غير المسبوق على مستوى الأردن، قائلا إن الفضل كلّه يرجع لله عزّ وجلّ، ثمّ لدعم والده ووالدته، ثمّ ادارة مدرسته ومعلميه وزملائه الطلبة.

وقال عثمان إن الوصفة التي سار عليها من أجل تحقيق هذا الانجاز غير المسبوق قامت على حسن تنظيم الوقت، فيما كان معدّل دراسته اليومي (5- 6) ساعات، بشرط التركيز.

ولفت إلى أن طموحه هو دراسة تخصص الطب في الجامعة الأردنية.

ودعا أحمد سامي عثمان زملاءه الناجحين للاحتفاء بثمرة تعبهم ونجاحهم، فيما دعا زملاءه الذين لم يحالفهم الحظ لبذل مزيد من الجهد في الدورة التكميلية بعد أيام من أجل اللحاق بالركب.

والد الطالب أحمد سامي عثمان قال إن ابنه كان متميزا على مرّ السنين، حيث لم يسبق له أن رأى الرقم (99)، فكان من الصفّ الأول يحصل على علامة (100) في جميع المواد، وجاء ختامها مسكا في الثانوية العامة.

وقال ، إنه أبعد ابنه عن "الملهيات" طوال فترة دراسته، وضمن له كامل الأجواء الدراسية المشجعة.

وقصد والده بـ"الملهيات" هذه الهاتف المتنقل، مشيرًا إلى أنه لم يشتري له الهاتف إلا بعد إنهائه دراسته الثانوية.