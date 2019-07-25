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والد الأول على الأردن بمعدل 100%: أبعدته عن الهاتف
وطنا اليوم-عمان:كشف الطالب الحاصل على المركز الأول في امتحان شهادة الثانوية العامة، أحمد سامي حسن عثمان، عن سرّ تحقيقه لمعدل 100% غير المسبوق على مستوى الأردن، قائلا إن الفضل كلّه يرجع لله عزّ وجلّ، ثمّ لدعم والده ووالدته، ثمّ ادارة مدرسته ومعلميه وزملائه الطلبة.
وقال ، إنه أبعد ابنه عن "الملهيات" طوال فترة دراسته، وضمن له كامل الأجواء الدراسية المشجعة.
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