 وطنا نيوز -التعليم العالي تحذر أولياء أمور الطلبة الأردنيين
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التعليم العالي تحذر أولياء أمور الطلبة الأردنيين
التاريخ : 24-07-2019 01:45:19 المشاهدات: 1545

وطنا اليوم-عمان:حذرت وزارة التعليم العالي و البحث العلمي، الطلبة من التعامل مع أي جهة أو أشخاص غير مرخصين من قبل الوزارة يقومون بتأمين قبولات جامعية للدراسة خارج الأردن سواءً من خلال الإعلانات أو مواقع التواصل الاجتماعي.

ودعت الوزارة في بيان مقتضب،الطلبة للتأكد من أن المكتب هو أحد المكاتب المعتمدة لدى الوزارة و المدرجة أسمائها على الرابط:

ttp://mohe.gov.jo/ar/Pages/ServicesOffices.aspx، و ذلك للحفاظ على حقوقهم.


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