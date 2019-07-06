رئيس جامعة فيلادلفيا يلتقي برئيس الجالية الأردنية لسلطنة عُمان

وطنا اليوم-عمان:التقى الأستاذ الدكتور معتز الشيخ سالم في مكتبه السيد محمد العمري رئيس الجالية الأردنية لسلطنة عمان ، وذلك لبحث سبل التعاون بين الجالية وجامعة فيلادلفيا وتقديم التسهيلات اللازمة لأبناء الجالية الأردنية في سلطنة عُمان للدراسة في جامعة فيلادلفيا ، حيث اطلع الأستاذ الدكتور رئيس الجامعة رئيس الجالية الأردنية في عُمان على جميع ما تقدمه الجامعة من خدمات وخصومات ورعاية للطلبة أثناء الدراسة وأن الجامعة لديها برامج أكاديمية متنوعة وتحرص على أن يكون خريجوها منافسين في سوق العمل .

كما وقام الأستاذ الدكتور الرئيس باطلاع السيد العمري على كافة الخدمات التي تقدمها جامعة فيلادلفيا لطلبتها من جميع الجنسيات من حيث المنح الأكاديمية لطلبة التوجيهي اللذين يحصلون على معدلات عالية ومنح أخرى يحصل عليها الطالب أثناء الدراسة مثل ( تشغيل الطلبة ، وصندوق دعم الطالب ، ودورات مجانية لها علاقة بتخصصاتهم تؤهلهم للدخول لسوق العمل والمنافسة للحصول على الوظيفة ) .

وفي نهاية اللقاء الذي حضره الأستاذ الدكتور نائب الرئيس للشؤون الأكاديمية ومستشار الرئيس ومساعد عميد شؤون الطلبة أكد الدكتور معتز الشيخ سالم بأن الجامعة ستقوم بتقديم كافة التسهيلات اللازمة لأبناء الجالية الأردنية في عُمان والطلبة العمانيين الذين يرغبون في الدراسة بجامعة فيلادلفيا .

ومن جهته شكر رئيس الجالية الأردنية في سلطنة عُمان جامعة فيلادلفيا الممثلة برئيس الجامعة على جميع الفرص التي قدمتها لأبناء الجالية وأنه سيعمل على نشرها بين أبناء الجالية في سلطنة عُمان وتشجيعهم للتسجيل في جامعة فيلادلفيا لما لها من سمعة أكاديمية متميزة بين الجامعات الأردنية الحكومية والخاصة .