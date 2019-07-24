عمان العربية تشارك في ملتقى ايراسموس بلس في قبرص

وطنا اليوم-عمان: شاركت جامعة عمان العربية في ملتقى ايراسموس بلس (Erasmus Plus) للتبادل الأكاديمي المنعقد في جامعة قبرص المفتوحة.

ومثل الجامعة في الملتقى مدير المكتب الدولي والعلاقات الخارجية الدكتورة شيرين أبو غزالة.

وقدمت الدكتورة أبو غزالة عرضا عن الجامعة وكلياتها وخدماتها ونشأتها والتطور الذي شهدته، وتشاورت مع نظرائها في الملتقى حول قضايا، منها إنشاء برامج متعددة لسد الفجوة بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل.

وركز المشاركون في الملتقى على تدويل الجهود البحثية بين الجامعات الشريكة، وجدوى تنظيم مشاريع مشتركة بين الجامعات المشاركة في الملتقى.

وبرنامج ايراسموس بلس مشروع ممول من الاتحاد الأوروبي للتعليم والتدريب ويقدم مجموعة من الفرص لطلبة التعليم العالي والعاملين في الجامعات للاستفادة من تبادل الخبرات مع دول الاتحاد الأوروبي.