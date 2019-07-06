توقيع اتفاقية تعاون وتدريب بين جامعة البترا والمعهد الفرنسي في الأردن

وطنا اليوم-عمان:رعا رئيس جامعة البترا الدكتور مروان المولا توقيع اتفاقية تعاون بين جامعة البترا والمعهد الفرنسي في الأردن، بهدف تدريب لطلبة قسم اللغات الحديثة في المعهد الفرنسي والمؤسسات والشركات الفرنسية العاملة في الأردن.

ووقع الاتفاقية عميد كلية الآداب والعلوم الدكتور رامي عبد الرحيم، مع مديرة المعهد الفرنسي في الأردن كريستيل بودفان، والتي تأتي بهدف تأهيل طلبة قسم اللغات الحديثة بجامعة البترا لمتطلبات سوق العمل وإتاحة الفرصة لهم لممارسة اللغة الفرنسية التي تعد من اللغات الأولى في العالم.