الدكتورة بنات من عمان العربية نائبا لرئيس الجمعية الأردنية لعلم النفس

وطنا اليوم-عمان: انتخبت عضو هيئة التدريس في كلية العلوم التربوية والنفسية الدكتورة سهيلة بنات نائبا لرئيس الجمعية الاردنية لعلم النفس في الدورة الانتخابية للجمعية للعام 2019-2021.

وجاء انتخاب الدكتورة بنات للمرة الثانية على التوالي كنائبا لرئيس الجمعية من قبل أعضاء الجمعية الذين يمثلون تخصصات الارشاد النفسي وعلم النفس، وعلم النفس الاكلينيكي.

والدكتورة بنات حاصلة على الدكتوراه في الارشاد النفسي والتربوي وهي أستاذ مشارك في قسم الارشاد النفسي والتربوي في الجامعة، وعضوا في جمعية رعاية الصم، وحاصلة على جائزة المهندس نبيل بركات للتميز العلمي في درجة الدكتوراه.

وتأسست الجمعية الاردنية لعلم النفس عام 1995 وتعد من الجمعيات العلمية المتخصصة بعلم النفس وفروعه المختلفة، وتعمل على تطوير المعرفة العلمية في مجالات علم النفس النظرية والتطبيقية، والاسهام في تنظيم وتطوير الممارسات المتعلقة بالمهن النفسية ورفع مستوى هذه المهن، وتقديم المشورة للجهات المختصة في مجال منح التراخيص لمزاولة مهن علم النفس.