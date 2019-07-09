عمان العربية ترفد الوطن بكوكبة جديدة من خريجيها ... الخميس

وطنا اليوم-عمان:يرعى رئيس جامعة عمان العربية الأستاذ الدكتور ماهر سليم حفل تخريج الفوج التاسع عشر لطلبة الدراسات العليا، والفوج التاسع لطلبة البكالوريوس للعام الجامعي 2018/2019، في الساعة السادسة من مساء يوم الخميس القادم في قصر الثقافة – مدينة الحسين للشباب.

ويبلغ عدد الطلبة الخريجين في مرحلتي البكالوريوس والماجستير 743 طالبا وطالبة، موزعين على كليات الجامعة وهي: العلوم التربوية والنفسية، الأعمال، القانون، العلوم الحاسوبية والمعلوماتية، الآداب والعلوم، الهندسة، الصيدلة، علوم الطيران.

وستنقل وقائع الحفل في بث حي ومباشر بالتعاون مع مركز استوديو ومختبرات الجبيهة ومركز الحاسوب والمعلومات في الجامعة، عبر اليوتيوب وصحيفة الجامعة الإلكترونية وعلى مواقع التواصل الإجتماعي.

ومن المقرر أن يشارك في الحفل ممثلين لقطاع التعليم العالي والملحقين الثقافيين وقيادات المجتمع المحلي