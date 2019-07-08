 وطنا نيوز -الدكتور شبيطة من عمان العربية مدربا دوليا في مجموعة أبو غزالة
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الدكتور شبيطة من عمان العربية مدربا دوليا في مجموعة أبو غزالة
التاريخ : 21-07-2019 01:01:16 المشاهدات: 1366

وطنا اليوم-عمان:حصل عضو هيئة التدريس في كلية الأعمال الدكتور محمد شبيطة على شهادة دولية كمدربا دوليا معتمدا في مجموعة طلال أبو غزالة العالمية.

واعتمد الدكتور شبيطة في مجموعة طلال أبو غزالة العالمية كمدرب دولي معتمد في مجال المحاسبة بعد اجتيازه متطلبات منها: الحصول على أعلى شهادة أكاديمية والخبرة العملية في مجال التخصص والحصول على تقدير ممتاز لعدة برامج أكاديمية.

ويذكر أن الدكتور شبيطة حاصل على درجة الدكتوراه في المحاسبة من الأكاديمية العربية للعلوم المالية والمصرفية، وهو أستاذ مشارك بقسم المحاسبة في جامعة عمان العربية، وشغل عدة مناصب منها: مستشارا ماليا، ورئيسا لقسم المحاسبة والتمويل في كلية الأعمال في الجامعة، وحاصل على عدة شهادات مهنية (CMA، BIBF).

و تعد مجموعة طلال أبو غزالة العالمية الجهة العربية الوحيدة التي تصنف المدربين لغايات اعتمادهم عربيا بعد اجتياز متطلبات الاعتماد، ويحصل المدرب المعتمد على بطاقة يستطيع من خلالها ممارسة التدريب في الدول العربية.



 






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