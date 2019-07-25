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جامعتنا بتجمعنا ....... كرنفال احتفالي بهيج في اللقاء الثاني لخريجي جامعة عمان الأهلية..صور
وطنا اليوم-برعاية د. ماهر الحوراني رئيس هيئة المديرين في جامعة عمان الأهلية، أحتضنت جامعة عمان الأهلية يوم الجمعة الموافق ١٩/٧/٢٠١٩، اللقاء الثاني لخريجي الجامعة منذ تأسيسها عام ١٩٩٠ وحتى الان، في كرنفال أحتفالي بهيج تحت عنوان "جامعتنا تجمعنا" في جو عائلي سادته روح المودة والأخوة بين الخريجين.
وحضر الحفل الشريفة بدور بنت عبدالاله ورئيس الجامعة أ.د. ساري حمدان وعميد شؤون الطلبة د. مصطفى العطيات ومديرة العلاقات العامة والدولية السيدة إيناس الحوراني وممثلين عن مجموعة طلال أبو غزالة والبنك الأردني الكويتي وعدد لافت من خريجي الجامعة وعائلاتهم.
وختم د. ماهر الحوراني حديثه بأنه يسعد بتوجيه الخريجين ملاحظاتهم وآرائهم في مدى التطوير الذي يحصل في الجامعة وآرائهم المستقبلية وما يمكن أن يقدموه من أقتراحات لكي تستفيد الجامعة منه بعد تخرجهم سيما أن كل شخص أصبح لديه خبرات متراكمة في مجالات مختلفة.
وأضاف أن الجامعة وقعت عدة أتفاقيات مع العديد من الجامعات كما تم تأسيس مركز التعليم والتعلم لتطوير أعضاء هيئة التدريس، وبين أن الجامعة تسير بخطوات سريعة وموزونة ومتزنة لترتقي إلى الأعلى، وتأتي تلك الأنجازات جميعها بدعم من مجلس الأمناء ورئيس هيئة المديرين الذين لا يبخلوا اطلاقا على تقديم الدعم لكل ما يصب في تطوير والأرتقاء بمسيرة الجامعة.
وأشار إلى أنه خلال فترة قصيرة أستطاعت الجامعة تحقيق أنجازات فريدة على جميع المستويات وقد تحقق لها من السيرورة والأنتشار محليا وعربيا ما لم يتحقق في كثير من الجامعات الأخرى، وإنه لشرف كبير لمجموعة طلال أبو غزالة أن نكون شركاء مع الجامعة في مجال بناء القدرات لدى الطلبة ودخولهم سوق العمل والمنافسة فيه من خلال حصولهم على شهادات تدريبية مهنية معتمدة عالميا من خلال المجموعة.
لافتا إلى ان هذا الحفل يجسد أهتمام الجامعة بالخريجين الطلبة ويعبر عن المودة والمحبة واستمرار التواصل بين الخريجين والجامعة وهي مبادرة نشكر جهود القائمين عليها مما يدل على اهتمام الجامعة بطلبتها حتي بعد تخرجهم.
بحضور ضيوف الشرف للحفل الفني: الفنان نجم السلمان ومحمد العلاونة ومحمود السلطان.
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