وطنا اليوم-عمان - أعلن مساعد رئيس جامعة عمان العربية لشؤون الإعلام والعلاقات العامة الأستاذ كمال فريج أنه سيتم بث حفل تخريج طلبة الفصلين الأول والثاني والمتوقع تخرجهم على الفصل الصيفي للفوج التاسع عشر للدراسات العليا والفوج التاسع للبكالوريوس للعام الجامعي 2018/2019 على الهواء مباشرة.

وسيتاح البث المباشر الذي سينفذ بالتعاون مع مركز استوديو ومختبرات الجبيهة ومركز الحاسوب والمعلومات في الجامعة عبر اليوتيوب وصحيفة الجامعة الإلكترونية وعلى مواقع التواصل الإجتماعي.

وقال فريج إن " التخريج سيقام في قصر الثقافة (مدينة الحسين للشباب) وبرعاية كريمة من رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور ماهر سليم وجرى تحديد البرنامج الزمني لموعد التخريج والبروفات حيث تقرر أن تكون البروفة الساعة الثانية من بعد ظهر يوم الاربعاء 24/7 ، في حين تقرر أن يكون حفل التخريج الساعة السادسة من مساء يوم الخميس 25/7.

وأضاف أن الجامعة تعمل بكافة طاقاتها لانجاح هذا الحفل الذي سيحضره الخريجون وذووهم، والمعنيون بقطاع التعليم العالي وعدد من الملحقين الثقافيين وشخصيات من قيادات المجتمع المحلي.