الرئيسية | شباب و جامعات سوريا : مطمئنون على طلابنا في الأردن

وطنا اليوم-عمان:أعرب مسؤول سوري عن اطمئنانه على الطلبة السوريين، الذين يدرسون في الأردن.

ووفق ما نقلته وكالة "سبوتنيك" الروسية، فقد عبّر معاون وزير التربية والتعليم السوري، فرح المطلق، عن اطمئنانه على الطلبة الموجودين في الأردن.

وقال "نحن مطمئنون إلى حد كبير على أبنائنا الموجودين في الأردن ومصر لأنهم عوملوا كما يعامل أبناء هاتين الدولتين".

وفي السياق ذاته، أعرب المطلق، عن قلقه إزاء المصير التعليمي للاجئين السوريين في كل من تركيا ولبنان لما تبينه الأرقام من تفاوت بين إعلانات بعض المنظمات والحقائق على أرض الواقع في ما يتعلق بالتحاق أطفال اللاجئين السوريين بالمدارس.

تابعنا على تطبيق نبض

التعليقات تنويه • تتم مراجعة جميع التعليقات، وتنشر عند الموافقة عليها فقط.

• تحتفظ "وطنا نيوز" بحق حذف أي تعليق، ساعة تشاء، دون ذكر الأسباب.

• لن ينشر أي تعليق يتضمن إساءة، أو خروجا عن الموضوع محل التعليق، او يشير ـ تصريحا أو تلويحا ـ إلى أسماء بعينها، او يتعرض لإثارة النعرات الطائفية أوالمذهبية او العرقية.

• التعليقات سفيرة مرسليها، وتعبر ـ ضرورة ـ عنهم وحدهم ليس غير، فكن خير مرسل، نكن خير ناشر. لا يوجد تعليقات على هذا الخبر