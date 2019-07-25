سوريا : مطمئنون على طلابنا في الأردن

وطنا اليوم-عمان:أعرب مسؤول سوري عن اطمئنانه على الطلبة السوريين، الذين يدرسون في الأردن.
ووفق ما نقلته وكالة "سبوتنيك" الروسية، فقد عبّر معاون وزير التربية والتعليم السوري، فرح المطلق، عن اطمئنانه على الطلبة الموجودين في الأردن.
وقال "نحن مطمئنون إلى حد كبير على أبنائنا الموجودين في الأردن ومصر لأنهم عوملوا كما يعامل أبناء هاتين الدولتين".
وفي السياق ذاته، أعرب المطلق، عن قلقه إزاء المصير التعليمي للاجئين السوريين في كل من تركيا ولبنان لما تبينه الأرقام من تفاوت بين إعلانات بعض المنظمات والحقائق على أرض الواقع في ما يتعلق بالتحاق أطفال اللاجئين السوريين بالمدارس.