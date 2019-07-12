جامعة عمان الاهلية تستضيف اوبريت القدس عربية ولغة الضاد

وطنا اليوم-عمان:احتضنت جامعة عمان الاهلية على مسرح الارينا "اوبريت القدس عربية ولغة الضاد " والذي نظمته قناة تراث السلط واقيم بالتعاون بين بلدية السلط الكبرى ومديرية ثقافة البلقاء ومديرية سياحة السلط ومؤسسة اعمار السلط .

واكد الدكتور عدنان ابو عودة في كلمة له على اهمية اللغة العربية ومدى انتشارها مرتبطان بقوة وحضارة صاحب اللغة مع ما نلاحظه اليوم من تراجع في تعبيرها الفني وجاءت مبادرة سمو ولي العهد لإعادة القها وقوتها وهذا واضح فيما يتعلق ببعدها الحضاري هو وجود مجمع اللغة العربية وما عليه من مهمة التعريب واستجابة الجامعات لما يأتي به من مصطلحات عربية بدل الاجنبية .

واكد رئيس بلدية السلط الكبرى المهندس خالد الخشمان ان الوصاية الهاشمية على المقدسات لانقاش فيها لان هناك من يحمي القدس والمقدسات اضافة الى اهتمامهم بحماية اللغة ايضا لتندمج مبادرتي حفظ اللغة والمقدسات وانطلاقهما من ارض الاحرار لتكون رسالة اردنية الى العالم ان جيشنا عربي ورسالتنا عربية مسلمة مسيحية واعتبار المواطنة هي اساس المفاضلة بين الجميع.

من جهته اشار منسق المبادرة خالد خريسات مدير قناة تراث السلط ان هذا الأوبريت ومبادرة الضاد هو تاكيد على ان القدس عربية وعاصمة لفلسطين ووصايتها هاشمية.

وبين ان المبادرة جاءت استكمالا لمسيرة الشموع في وقت سابق بمدينة السلط.

واشتمل الاحتفال على قصائد شعرية وفقرات فنية وطنية اضافة لتكريم عدد من الداعمين والناشطين.