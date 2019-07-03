فيلادلفيا المعرفة تعقد دورة تدريبية في منهجيات التحكيم الدولي في المناظرات

وطنا اليوم-عمان:إيمانًا من "فريق فيلادلفيا المعرفة" بأهمية نشر المنتجات الثقافية وتمكين الشباب العربي واللغة العربية باعتبارها لغة علم، أقام "فريق فيلادلفيا المعرفة" دورة تدريبية في منهجيات تحكيم المناظرات ، استضاف فيها الأستاذة "بلقيس الصمادي" محاضرة الدورة وهي محكم دولي في مناظرات قطر الدولية لتقديم برنامج الدورة، وذلك يومي الاثنين والثلاثاء 8,9-7-2019 في رحاب جامعة فيلادلفيا.

وقد تضمنت الدورة شرحاً مفصلاً لأهم المنهجيات التي تعتمدها لجان التحكيم في المناظرات الدولية، كما تضمنت مناظرة تدريبية متكاملة قام الطلبة المشاركون في الدورة بتحكيمها ، وفي نهاية الدورة شكرت الدكتورة ابتسام حسين الباحث الرئيس في مشروع " فيلادلفيا المعرفة" الأستاذة بلقيس الصمادي وقدمت لها باسم الجامعة والفريق درعا تقديريا.

ويشعر دائماً فريق فيلادلفيا المعرفة بأعضائه وباحثة الرئيسي الدكتورة ابتسام حسين بالرضا والتقدير لإدارة الجامعة ممثلة برئيسها الأستاذ الدكتور معتز الشيخ سالم على دعمه المتواصل الفريق تحقيقًا لغاياته المنشودة في خدمة العربية.