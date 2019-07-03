ورشة تدريبية بعنوان مهارات مهندس الموقع بالشرق الأوسط

وطنا اليوم-عمان:نظمت كلية الهندسة في جامعة الشرق الأوسط بالتعاون مع اكاديمية درب الاردن للتدريب ورشة عمل بعنوان " مهارات مهندس الموقع لتعريف الطلبة والخريجين بالمهارات الاساسية التي يحتاجها المهندس.

واستهدفت الورشة طلبة كليتي الهندسة والعمارة والتصميم في الجامعة ، بين خلالها مدير المشاريع في أكاديمية درب الاردن المهندس احمد ابو عواد الأسس لأداء مهندس الموقع، وقراءة في المخططات الهندسية، والاعمال المساحية لتطوير مهارات الطلبة ورفع كفاءاتهم وتأهيلهم لسوق العمل ، كما عرضت لابرز اساسيات واحتياجات الطالب في بداية العمل الميداني بالاضافة لخطوات بداية اي مشروع

وتحرص الجامعة على إقامة الورش والدورات التدريبية سعيا منها لتهيئة البيئة الخصبة والمناسبة لطلبتها وحرصا منها على ديمومة النشاطات المنهجية اللامنهجية النوعية والتي تعتبر نهجا اصيلا تتبعه الجامعة .