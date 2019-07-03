المعاني يبشر بمجانية التعليم.. و آل البيت ترفع الرسوم

وطنا اليوم-عمان:كشفت الحملة الوطنة للدفاع عن حقوق الطلبة الأردنيين، عن رفع جامعة آل البيت لرسوم طلبة الموازي اعتبارًا من العام الدراسي القادم.

وقالت الحملة في بيان لها، انه في الوقت الذي كان به وزير التعليم العالي، يؤكد عن خطة للوصول إلى مجانية التعليم رفض الإفصاح عن ماهيتها، رفعت جامعة آل البيت لرسوم طلبة الموازي.

وأضافت الحملة، ان رئيس جامعة آل البيت، نفي في تصريح نقلته الصفحة الرسمية للجامعة على الفيسبوك، قيام إدارة الجامعة أي رفع للرسوم الجامعية، لكن ذبحتونا تقول أن إدارة جامعة آل البيت قد اتخذت بالفعل قرارًا برفع رسوم الموازي لمعظم التخصصات اعتبارًا من العام الدراسي القادم، وبنسب كبيرة تراوحت ما بين 12.5%-100%.







