 وطنا نيوز -المعاني يبشر بمجانية التعليم.. و آل البيت ترفع الرسوم
اليوم :
Email: watananews@gmail.com
المعاني يبشر بمجانية التعليم.. و آل البيت ترفع الرسوم
التاريخ : 17-07-2019 03:34:32 المشاهدات: 1100

وطنا اليوم-عمان:كشفت الحملة الوطنة للدفاع عن حقوق الطلبة الأردنيين، عن رفع جامعة آل البيت لرسوم طلبة الموازي اعتبارًا من العام الدراسي القادم.

وقالت الحملة في بيان لها، انه في الوقت الذي كان به وزير التعليم العالي، يؤكد عن خطة للوصول إلى مجانية التعليم رفض الإفصاح عن ماهيتها، رفعت جامعة آل البيت لرسوم طلبة الموازي.

وأضافت الحملة، ان رئيس جامعة آل البيت، نفي في تصريح نقلته الصفحة الرسمية للجامعة على الفيسبوك، قيام إدارة الجامعة أي رفع للرسوم الجامعية، لكن ذبحتونا تقول أن إدارة جامعة آل البيت قد اتخذت بالفعل قرارًا برفع رسوم الموازي لمعظم التخصصات اعتبارًا من العام الدراسي القادم، وبنسب كبيرة تراوحت ما بين 12.5%-100%.












تابعنا على تطبيق نبض
التعليقات

تنويه

 • تتم مراجعة جميع التعليقات، وتنشر عند الموافقة عليها فقط.
• تحتفظ "وطنا نيوز" بحق حذف أي تعليق، ساعة تشاء، دون ذكر الأسباب.
• لن ينشر أي تعليق يتضمن إساءة، أو خروجا عن الموضوع محل التعليق، او يشير ـ تصريحا أو تلويحا ـ إلى أسماء بعينها، او يتعرض لإثارة النعرات الطائفية أوالمذهبية او العرقية.
• التعليقات سفيرة مرسليها، وتعبر ـ ضرورة ـ عنهم وحدهم ليس غير، فكن خير مرسل، نكن خير ناشر.

لا يوجد تعليقات على هذا الخبر
اضافة تعليق
الاسم
البريد الإلكتروني
التعليق