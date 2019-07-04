 وطنا نيوز -عميد هندسة عمان العربية عضوا في أمناء مركز متخصص في الدراسات الهندسية
اليوم :
Email: watananews@gmail.com
عميد هندسة عمان العربية عضوا في أمناء مركز متخصص في الدراسات الهندسية
التاريخ : 16-07-2019 09:04:33 المشاهدات: 471

وطنا اليوم-عمان:اختارت نقابة المهندسين الاردنيين عميد كلية الهندسة في جامعة عمان العربية كعضو في مجلس أمناء مركز متخصص في الابحاث والدراسات الهندسية.

 وأعربت النقابة، في كتاب موجه للأستاذ الدكتور خالد الطراونة، عن رغبتها في انضمام الطراونة لمجلس أمناء المركز، لخبرته ودوره الهندسي البارز.

ومن المقرر أن يتولى المركز الذي أسسته النقابة، من أصحاب الخبرة في القطاعين العام والخاص، مهام عديدة منها : تقديم المشورة والرأي، وإجراء الدراسات والبحوث في النواحي الهندسية، تنظيم الفعاليات والندوات والمؤتمرات، وجمع المعلومات والدراسات وتأسيس قاعدة للبيانات، وإجراء استطلاعات رأي، فضلا عن بناء الشراكات مع مراكز الدراسات.

والدكتور الطراونة حاصل على الدكتوراه في تخصص الجيولوجيا الهندسية وعلم المعادن، وشغل العديد من المناصب منها: نائبا لرئيس جامعة الحسين بن طلال للشؤون الاكاديمية، عميداً للبحث العلمي والدراسات العليا في جامعة الإسراء، وهو عضوا في نقابة المهندسين الاردنيين والجمعية الملكية لحماية الطبيعة، وعضوا في جمعية الجيولوجيين البلغاريين.


تابعنا على تطبيق نبض
التعليقات

تنويه

 • تتم مراجعة جميع التعليقات، وتنشر عند الموافقة عليها فقط.
• تحتفظ "وطنا نيوز" بحق حذف أي تعليق، ساعة تشاء، دون ذكر الأسباب.
• لن ينشر أي تعليق يتضمن إساءة، أو خروجا عن الموضوع محل التعليق، او يشير ـ تصريحا أو تلويحا ـ إلى أسماء بعينها، او يتعرض لإثارة النعرات الطائفية أوالمذهبية او العرقية.
• التعليقات سفيرة مرسليها، وتعبر ـ ضرورة ـ عنهم وحدهم ليس غير، فكن خير مرسل، نكن خير ناشر.

لا يوجد تعليقات على هذا الخبر
اضافة تعليق
الاسم
البريد الإلكتروني
التعليق