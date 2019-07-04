عميد هندسة عمان العربية عضوا في أمناء مركز متخصص في الدراسات الهندسية

وطنا اليوم-عمان:اختارت نقابة المهندسين الاردنيين عميد كلية الهندسة في جامعة عمان العربية كعضو في مجلس أمناء مركز متخصص في الابحاث والدراسات الهندسية.

وأعربت النقابة، في كتاب موجه للأستاذ الدكتور خالد الطراونة، عن رغبتها في انضمام الطراونة لمجلس أمناء المركز، لخبرته ودوره الهندسي البارز.

ومن المقرر أن يتولى المركز الذي أسسته النقابة، من أصحاب الخبرة في القطاعين العام والخاص، مهام عديدة منها : تقديم المشورة والرأي، وإجراء الدراسات والبحوث في النواحي الهندسية، تنظيم الفعاليات والندوات والمؤتمرات، وجمع المعلومات والدراسات وتأسيس قاعدة للبيانات، وإجراء استطلاعات رأي، فضلا عن بناء الشراكات مع مراكز الدراسات.

والدكتور الطراونة حاصل على الدكتوراه في تخصص الجيولوجيا الهندسية وعلم المعادن، وشغل العديد من المناصب منها: نائبا لرئيس جامعة الحسين بن طلال للشؤون الاكاديمية، عميداً للبحث العلمي والدراسات العليا في جامعة الإسراء، وهو عضوا في نقابة المهندسين الاردنيين والجمعية الملكية لحماية الطبيعة، وعضوا في جمعية الجيولوجيين البلغاريين.