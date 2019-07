جامعة البترا تمنح أبو الرب شهادة المدرس المتميز للعام الجامعي 2018/2019

وطنا اليوم-عمان:منح رئيس جامعة البترا الدكتور مروان المولا شهادة المدرس المتميز للعام الجامعي 2018-2019 للدكتور فيصل أبو الرب، وذلك خلال حفل تخريج الفوج الخامس والعشرين.

وتكرم إدارة الجامعة سنويًا أحد أعضاء الهيئة الأكاديمية بشهادة الأستاذ المتميز وذلك تبعًا لتقييم يغطي أداء أعضاء الهيئة التدريسية على مدار العام.

والدكتور فيصل ابوالرب أستاذ مشارك في كلية العلوم الإدارية والمالية قسم نظم المعلومات الإدارية في جامعة البترا، ويحمل أبو الرب شهادة الدكتوراه من جامعة The University of the West of England - Bristol من بريطانيا وشهادة الماجستير من الجامعة الأردنية وشهادة البكالوريوس من جامعة العلوم والتكنولوجيا، ويعمل مدرسًا في جامعة البترا منذ 2001 ولديه العديد من الأبحاث المحكمة والمؤتمرات العالمية.