فيلادلفيا تنظم يومًا طبيًّا مجانيًا بالتعاون مع مركز الشامي للعيون

وطنا اليوم-عمان:انطلقت في جامعة فيلادلفيا يوم الأربعاء الموافق 10/7/2019 حملة مجانية لفحص البصر والقرنية وشبكة العين لدى طلاب الجامعة وكافة العاملين حيث نظمتها كلية الصيدلة وعمادة شؤون الطلبة بالتعاون مع مركز الشامي للعيون فرع عمان ، استمرت على مدار يومين .

وبيّن الأستاذ الدكتور عبد المطلب جابر عميد كلية الصيدلة أهمية هذا التعاون لمّا للبصر من أهمية كبيرة للإنسان فهو نافذته على العالم وهذه الحملة تأتي للكشف المبكر عن المشاكل التي تصيب العين بهدف تفادي أي مضاعفات من شأنها أن تفقد الأشخاص بصرهم .

وأشاد الدكتور عمر الكفاوين عميد شؤون الطلبة بالتفاعل الكبير من قبل طلاب وموظفي الجامعة الذين أدركوا أهمية نعمة البصر، والحفاظ عليها.

وأكد الأستاذ الدكتور معتز الشيخ سالم رئيس الجامعة أن الجامعة لا تتوانى عن إقامة مثل هذه النشاطات التي من شأنها متابعة الحالة الصحية وتعزيز مفهوم الطب السامي القائم على تقديم يد العون لكل من يحتاج له فضلاً عن دوره في الحفاظ على سلامة طلبة الجامعة وجميع العالمين فيها.







